Sola sende Larvik ut av cupen

Landslagsspelaren Camilla Herrem skåra fem av måla da laget frå Rogaland sa farvel til Larvik i åttedelsfinalen. Line Ellertsen blei toppskårar for Sola med sju fulltreffarar. Abbey Perry skåra seks mål.

– Eg hadde ein god følelse i dag. Vi var veldig godt budde, men det har vore veldig enkle kampar. Eg frykta dei ikkje, men eg var litt redd for at vi skulle ta for lett på det, seier Camilla Herrem til Aftenbladet etter sigeren.

Larviks Mari Molid blei toppskårar i kampen med åtte mål. Sola førte an gjennom heile kampen og leia 14–10 til pause.

Vipers Kristiansand vann heile 50–14 over NIT-HAK. Mestskårande for Vipers blei Jeanett Kristiansen med sju mål.

Oppsal slo Haslum 32–19 og er også i kvartfinalen. Fana vann 28–25 over Utleira, og Fredrikstad slo Gjerpen 30–24.

