RBK sikra seg André Hansen på ny langtidskontrakt

Den førre kontrakten gjekk til 2021. 28-åringen har i fleire sesongar storspelt som RBKs burvaktar, men spesielt i år har han fått mykje ros. Mange slit med å forstå at Hansen framleis spelar i Eliteserien.

– Eg ønsker først og fremst å gi eit signal om at eg ønsker å utvikle meg. Det synest eg at eg framleis gjer i Rosenborg, seier han til klubbnettstaden.

– Eg ønsker å vere med på å vinne ting, det gjer eg også i Rosenborg. Men eg må vere ærleg med dei som følgjer klubben om at utanlandsambisjonane ikkje blir rokka ved at eg skriv ny kontrakt. Men det blir lagt til sida, og eg skal fokusere på det eg kan gjere noko med. Det er å fortsette å utvikle meg som målmann og bidra til at laget fortset med å oppnå suksess, seier han vidare.

Hansen har vore i RBK sidan han kom frå Odd før 2015-sesongen.

