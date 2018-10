Norges Sjakkforbund tilfredse med å få Dvorkovitsj som ny FIDE-president

sport

Dvorkovitsj slo utfordraren Georgis Makropoulos med 103–78 i røystinga under FIDE-kongressen i Georgia onsdag. Det skjedde etter at Nigel Short trekte seg som kandidat og gav støtta si til Dvorkovitsj.

– Norges Sjakkforbund ønskte ei endring frå den eksisterande leiinga i FIDE, og er tilfredse med valresultatet og meiner det gir håp om endring. Vi har trua på at vi får gjennomslag for dei endringane som vi har tatt opp med Dvorkovitsj, som vi meiner er heilt klart nødvendige, seier Noregs sjakkpresident Morten L. Madsen i ei pressemelding.

– NSF har hatt fleire møte med dei ulike presidentkandidatane og føler seg trygge på at ein har valt rett kandidat, legg han til.

Dvorkovitsj er tidlegare russisk visestatsminister med gode relasjonar til Russlands mektige president Vladimir Putin.

– «Gens una sumus», sa Dvorkovitsj da han opna appellen sin til delegasjonane. Det er FIDEs motto som betyr «Vi er eit folk».

Han sa også i talen sin at han lova å gi seg etter maks to periodar som president.

Same mål

Den britiske stormeisteren Nigel Short er mest kjent for VM-kampen sin mot Garry Kasparov i 1993. Før han trekte seg onsdag gjekk han til val på ein kampsak om å komme korrupsjonen og skandalane til livs.

I innlegget sitt sa Short at 92 prosent av inntektene til FIDE kjem frå dei nasjonale forbunda. Han avslutta innlegget med at han trekte kandidaturet sitt fordi han og Dvorkovitsj hadde dei same måla som president.

Dermed stod røystinga mellom Dvorkovitsj og greske Georgis Makropoulos.

Stengd ute

Den greske kandidaten har vore visepresident i Kirsan Iljumzjinovs styre sidan 2014.

FIDE har sidan 1995 blitt leia av russaren Iljumzjinov med jernhand. I 2015 blei han stengd ute frå USA grunna dei økonomiske forbindelsane sine til Syria. Dette førte igjen til at den sveitsiske banken UBS fraus bankkontoane til FIDE, og i juli blei han suspendert av FIDE for etiske brot.

FIDE skylda han blant anna for å ha sett sjakken sitt rykte i eit dårleg lys med dei økonomiske krumspringa sine.

