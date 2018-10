Mourinho hudfletta av United-profil

sport

– Eg er overraska over at han overlevde laurdagen (tap for West Ham). Munnen hans er ute av kontroll, og han skjemmer ut klubben, sa Scholes om Mourinho.

Scholes er TV-ekspert for BT. Han klinka verkeleg til mot manageren.

På Old Trafford-tribunen sat Scholes' tidlegare lagkompisar frå ei gyllen United-tid, David Beckham, Ryan Giggs og Nicky Butt. Dei såg eit grått United.

Lokalavisa Manchester Evening News slaktar tre mann i sin spelarbørs der 1 er svakast og 10 best:

Antonio Valencia: – Svært sårbar i forsvar og patetisk i angrep. Han var så dårleg at Matteo Darmian ville vore ein verdig erstattar, 3.

Alexis Sánchez: – Heilt korrekt bytt ut til nokre jubelrop frå tribunen då nummeret hans kom opp på tavla, 3.

Romelu Lukaku: – Plassen hans på laget må vere i fare og noko som må diskuterast. Bomma på store sjansar og var ubevegeleg til det flaue. Ballmottaka var verre enn vanleg, 3.

