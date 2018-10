Hareide letta etter løyst fotballkonflikt

sport

I september raste konflikten om marknadsrettar og økonomi mellom Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen.

Sist laurdag kom ein seksårig avtale for herrelandslaget på plass.

– Eg hadde store forhåpningar til at DBU og spelarane ville lande ein avtale, men eg blei likevel letta da det blei slik. Det betyr at vi kan konsentrere oss om å spele fotball, seier Hareide.

Da Danmark møtte Slovakia i september var konflikten framleis betent. Spelarane streika, og Danmark måtte mønstre eit lag beståande av amatørar.

Ei mellombels løysing gjorde at dei beste spelarane var på plass til nasjonsligakampen mot Wales fire dagar seinare.

Den bisarre situasjonen skapte merksemd verda rundt. Hareide seier at han er blitt møtt med undring blant landslagstrenarkollegaene sine.

– Eg snakka med mange av kollegaene mine på ein FIFA-kongress i London. Dei lurte fælt på kva som gjekk føre seg i Danmark. Først var det kvinnene, så var det herrane. Det må vi ta til oss. Vi skal passe på at vi ikkje får eit dårleg omdømme i utlandet. Det er godt at det ikkje er så vanleg med treningskampar lenger, for i så fall ville det ha blitt vanskeleg å finne motstandarar.

Det danske landslaget samlar seg i Herning måndag. Neste laurdag er det kamp mot Irland. Tre dagar seinare ventar Austerrike.

(©NPK)