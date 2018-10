Avis: Steve Bruce får sparken i Aston Villa

sport

Tysdag spelte Aston Villa 3-3 mot Preston, og det var dropen som fekk det til å renne over for Birmingham-klubben. Aston Villa har berre ein siger på dei siste ni seriekampane og har i den same perioden roke ut av ligacupen.

Ifølgje Telegraph ønskte Aston Villa-sjef Christian Purslow å behalde Bruce fram til landslagspausen i oktober, men dei skuffande resultata har ikkje gitt han noko val.

Kasta salat mot Bruce

Aston Villa er nummer 12 i den engelske meisterskapsserien etter tre sigrar på dei første elleve kampane.

Alt før kampen tysdag hadde fleire fått nok. Før kampen kasta ein supporter salat mot Steve Bruce. Han trefte ikkje trenaren, men Bruce blei tydeleg provosert.

– Å seie at det er skuffande er å underdrive. Det summerer opp samfunnet i dag, folk har ikkje respekt for nokon, sa Bruce etter kampen ifølgje BBC.

Nesten to år i klubben

No er han ferdig i klubben han har trent sidan oktober 2016.

Bruce har tidlegare vore manager i Hull, Sunderland, Wigan, Birmingham, Crystal Palace, Huddersfield og Sheffield United.

