Aasen og Jensen tar ikkje attval som visepresidentar i idrettsforbundet

sport

Begge to stadfestar til Aftenposten at dei ikkje tar attval på idrettstinget neste år.

– Eg har vore visepresident i åtte år og synest to periodar er veldig passe. Eg trur det er lurt med fornying i presidentskapet som i resten av styret, seier Aasen til avisa.

Ho er uansett garantert ein plass i idrettsstyret i åra som kjem gjennom rolla si som IOC-medlem. Aasen nektar for at dobbeltrolla ho har hatt det siste året er årsaka til at ho går ut av presidentskapet på toppen av den norske idretten.

Jensen trer heilt ut av idrettsstyret etter to periodar. Også Marcela Bustos og Jorodd Asphjell lèt vere å ta attval som styremedlemmer, skriv Aftenposten.

(©NPK)