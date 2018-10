Tottenham har tilbode nordmann kontrakt

sport

15-åringen var på prøvespel for Londonklubben tidlegare i sommar, og har no blitt tilboden ein treårskontrakt. Det melder Stavanger Aftenblad.

– Eg kan stadfeste at Isak har fått tilbod om ein treårskontrakt frå og med neste sommar. Vi drar bort igjen i haustferien. Ei avgjerd rundt tilbodet vil bli tatt på nyåret, seier faren Thomas Solberg til Aftenbladet.

Dersom Solberg takkar ja til tilbodet, blir han ein del av Tottenham-akademiet dei første to åra, før han så går over på ein proffkontrakt. Han er ikkje under kontrakt med Bryne, og kan heller ikkje signere kontrakten med Tottenham før det året han fyller 16, i 2019.

Solberg spelar for det norske G15-landslaget.

