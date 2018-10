Norsk sykkelprofil skreiv ny toårskontrakt

sport

UAE-laget bekreftar sjølv kontraktsforlenginga på sine nettsider.

29-åringen frå Asker signerte for UAE i 2017 etter éin sesong i sveitsiske IAM. No er det klart at Laengen blir lagkamerat med Alexander Kristoff også neste sesong.

– Eg er veldig glad for sjansen til å fortsette i UAE Team Emirates i ytterlegare to år, seier sykkelproffen.

– Vi er ein samansveisa gjeng. Eg kjem godt overeins med lagkameratane mine og støtteapparatet, atmosfæren er motiverande og det hjelper på prestasjonane. Det gir meg moglegheit til å utnytte augneblink som dei under NM og VM, legg han til.

Laengen vann fellesstarten under norgesmeisterskapen i år, og søndag sat han i brot fram til det var att 20 kilometer av VM-fellesstarten i Austerrike.

Neste oppgåve for UAE-proffen blir etter alle solemerke etapperittet Tyrkia rundt, som startar 9. oktober. Der får han truleg med seg Sven Erik Bystrøm på UAE-laget.

