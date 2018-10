Ødegaard på U21-landslaget

sport

Det vart klart då U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud presenterte troppen til den kommande landskampane mot Tyskland og Aserbajdsjan tysdag.

Årsaka til Ødegaard er med i U21-troppen handlar om at Noreg framleis har moglegheita til å kvalifisere seg for EM.

– Det handlar sjølvsagt om at vi har ei moglegheit til å kjempe om ei kvalifisering. I tillegg er det alltid ei vurdering. Martin og Morten Thorsby har kapasitet til å vere med eitt steg opp også, sånn sett er vi glade for at dei kan vere med oss denne gongen også, seier Smerud.

