32-åringen gir seg med 115 kampar i beltet. Han vil sleppe fram yngre krefter.

– Det var ei stor ære for meg at eg fekk vere kaptein for Russland under VM på heimebane. Det hadde eg aldri drøymt om. Dette markerte slutten på landslagskarrieren min, seier CSKA-spelaren til nettsida til klubben.

Russland slo uventa ut Spania i åttedelsfinalen i VM, men det blei tap for den seinare tapande VM-finalisten Kroatia i kvartfinalen.

