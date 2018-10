United-legende blir TV 2-ekspert

sport

Kanalen viser to meisterligakampar frå runden denne veka, og den nye eksperten blir å sjå allereie i samband med oppgjer mellom Manchester United og Valencia tysdag.

– Vi har ei klar målsetting om å utvikle Champions League-produktet i Noreg, og det handlar ikkje minst om å tilby publikum dei beste og mest innsiktsfulle formidlarane av fotball. I denne klassen høyrer Ryan Giggs – Manchester United-legende, Champions League-vinnar og walisisk landslagssjef – heime, seier Vegard Jansen Hagen, sportssjef i TV 2.

Ryan Giggs vann 34 trofear i den eventyrlege karrieren som Manchester United-spelar, deriblant 13 Premier League-titlar.

44-åringen har spelt 151 meisterligakampar og vunne turneringa to gonger.

– Eg gler meg veldig til denne jobben. Noreg har alltid betydd mykje for meg. Eg hugsar godt frå tida eg var involvert i supporterklubbene i Skandinavia som spelar. Eg har vakse opp og levd i Manchester nesten heile livet, men det er når ein kjem til andre land – eigentleg over heile verda – at ein ser kor stor klubben er og kor mykje den betyr for menneske, seier Giggs.

Walisaren kjem først og fremst til å bidra frå arenaene i meisterligaen.

– Ryan Giggs har spelt med Cristiano Ronaldo, mot Lionel Messi og er sjefen til Gareth Bale. Han tar med seg unik innsikt til sendingane våre og skal jobbe både i studio og på indre bane, seier sportssjef Jansen Hagen.

