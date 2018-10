Raw Air i trøbbel etter Vikersund-vraking: – Trist situasjon

sport

Fredag vart det kjent at hoppkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) vende tommelen ned og strauk Vikersund frå terminlista kommande vinter.

Skiflygingsbakken var utan gyldig sertifikat før haustmøtet i FIS, og leiar i bakkekomiteen Hans-Martin Renn var tydeleg i sin tale. Han var ikkje fornøgd med jobben Vikersund har lagt ned.

– Først og fremst er det ein trist situasjon. Det er ikkje sånn at hoppkomiteen i FIS syntest det var moro å ikkje gi Vikersund nytt sertifikat. Det er vanskeleg å handheve konsekvensar, men det er det dei er sette til å gjere, seier sportssjef for hopparane Clas Brede Bråthen i Norges Skiforbund til NTB.

Det er Stiftelsen Vikersund Hoppsenter som eig anlegget og har ansvaret for at bakken er godkjent. Skiforbundet er eit koordinerande mellomledd.

Terje Lund var til stades under møtet i FIS' hoppkomité fredag. Han er arrangementssjef i skiforbundet, og for han kom ikkje vrakinga av Vikersund som eit sjokk.

– Vi var mentalt førebudde på at det kunne skje, seier Lund til NTB.

Snur kvar stein

FIS krev blant anna ein lågare kul i Vikersundbakken. Dei mindre gode hopparane slit i dag med å komme særleg langt ned i bakken. Men dette arbeidet har vist seg vanskelegare enn først antatt. Ein har i staden gått for å justere hoppkanten og lengde på hoppet, men dette er framleis på teiknebrettet.

– No jobbar ein bokstaveleg talt for å snu kvar stein. Utan eit gyldig sertifikat vil ikkje eingong FIS-styret overprøve ei avgjerd fatta i hoppkomiteen, fortel Lund.

Vikersundbakken har spelt ei sentral rolle i Raw Air. Sidan oppstarten i 2017 har avslutningsrenna gått der. Spørsmålet er kva som skjer til vinteren om bakken ikkje får klarsignal på overtid.

– Det er ikkje sånn at Raw Air handlar om enkeltdestinasjonar. Det handlar om ei intens og ekstrem hoppturnering, som for så vidt får ei veldig synleg avslutning når den går i Vikersundbakken, men Raw Air består av ekstreme prestasjonar over ti dagar. Den tanken må vi fortsette å halde på, meiner Bråthen.

Bråhast

Hoppsjefen legg til at situasjonen er lite heldig for Raw Airs omdømme.

– I framtida ønsker vi at det skal vere fullstendig føreseielege vilkår rundt det som er opplese og vedtatt som skiforbundets største og viktigaste arrangement dei nærmaste åra. Det må vere meir føreseieleg enn det tilsynelatande er no for å kunne nå målet om å gjere Raw Air til den største og viktigaste hoppturneringa i verda.

– Kor dårleg tid har ein no?

– Alt dette burde jo eigentleg vore klart allereie. Det som ikkje er i orden, er det bråhast med å få gjort noko med, seier Bråthen.

Lund vil ikkje omtale situasjonen som eit «tilbakeslag» for Norges Skiforbund og norsk hoppsport før endeleg utfall er klart.

– For augneblinken er ikkje det eit tema. Vi ønsker å gjennomføre Raw Air til vinteren, og at finalen skal gå i Vikersund. Det må vi berre trykkje på vidare for å få til, så får vi sjå kva som kjem ut av dei neste dagane.

(©NPK)