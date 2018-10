Løft i billettsalet til landskampar etter priskutt

sport

Det opplyser billettansvarleg Merete Prestkvern i NFF i ein sms til NTB. Måndag ettermiddag er det seld 8.000 billettar til kampen mot Slovenia 13. oktober og 5.500 billettar til Bulgaria-kampen tre dagar seinare.

Berre 5.172 tilskodarar tok turen til Ullevaal stadion under nasjonsligaopninga mot Kypros i september. Det var det lågaste publikumstalet for fotballherrane i ein turneringskamp på heimebane sidan 1987, og mange skylda på dei høge billettprisar.

NFF tok grep etter kritikken og kutta billettprisane betrakteleg. Mens dei dyraste billettane mot Kypros kosta 500 kroner, kostar no alle voksenbilletter 200 kroner, og barn kjem inn på stadion for 100 kroner over heile tribunen.

Forbundet har eit uttalt mål om å passere 10.000 selde billettar til kvar av nasjonsligakampane i oktober.

