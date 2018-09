Riis utset planen om prokontinentallag

sport

Han har hatt ambisjonen om at Waoo-laget hans skulle rykke opp til nest øvste nivå i sykkelsporten. Laget vil også neste sesong køyre på kontinentalnivå.

– Vi kunne godt løfta oss neste år basert på det økonomiske som vi allereie har på plass, men har vi har ikkje nådd det nivået vi var ute etter, seier Riis i ei pressemelding.

– Derfor vel vi i staden å fortsetje som eit lag for talent på kontinentalnivå, seier den tidlegare storsyklisten.

Tidlegare i veka blei det klart at den tidlegare danske meister i fellesstart, Alexander Kamp, forlèt laget etter ferdig sesong. Han går til eit konkurrerande dansk lag som søkjer om prokontinentalstatus.

Waoo heitte tidlegare Virtu Cycling, men skifta namn i samband med rittet Danmark rundt i sommar. Riis sa då at det ville krevje ei tredobling av budsjettet til laget dersom det skulle hevde seg som eit profesjonelt kontinentallag.

– Vi er ikkje i mål. Dei neste par månadene jobbar vi ut frå ein plan om at vi skal rykke opp neste år, sa Riis for knapt to månader sidan.

No er den planen lagt på is.

(©NPK)