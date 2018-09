Kollen-laurdagen skal delast mellom kvinne- og herreløparane

sport

Frå og med 2020 skal femmila for herrar og tremila for kvinner veksle på å falle på laurdag og søndag, opplyser Norges Skiforbund.

Det betyr at herrane får laurdagsrenn kommande sesong, medan kvinnene skal konkurrere på laurdagen i 2020.

– Dette er noko langrennsjentene har ønskt seg i lengre tid. Vi har jobba med å optimalisere konkurranseprogrammet over fleire år og synest dette er eit positivt løft både for skisporten og arrangementet, seier dagleg leiar Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival.

Tidlegare var det vanleg at herre- og kvinneløparane gjekk holmenkollrennet på same dag, men dei siste åra har det vore fordelt med herrerenn laurdag og kvinnerenn søndag. Dei norske langrennskvinnene jublar over endringa som kjem frå 2019/20-sesongen.

– Holmenkoll-laurdagen har tradisjonelt sett hatt fleire tilskodarar ute i marka og gir skikkeleg VM-følelse. Vi har drøymt om å oppleve den same stemninga som gutane har fått oppleve kvart år i Kollen. Når det no blir ein realitet, er vi sjølvsagt kjempefornøgde, seier Ragnhild Haga, som vart olympisk meister i Pyeongchang sist vinter.

(©NPK)