FIS vraka Vikersund for kommande sesong

Det bekreftar Ståle Villumstad, arrangementsansvarleg for hopp i Norges Skiforbund, til NRK etter møtet i Zürich fredag.

Hans-Martin Renn, som er leier i hoppkomiteen til Det internasjonale skiforbundet (FIS), er ikkje fornøgd med jobben som er lagt ned frå Vikersunds side.

Han er ikkje villig til å gjere ein inspeksjon i siste minutt, slik tilfellet var sist år.

Men alt håp er ikkje ute. Villumstad understrekar at det har skjedd før at ein bakke har komme inn igjen på programmet i løpet av sesongen, og eit slikt arbeid startar for Vikersunds del.

At Vikersund blir vraka for kommande sesong betyr at avsluttinga på Raw Air blir stroken om ikkje avgjerda blir omgjort i tide.

