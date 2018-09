Stadig dyrare handballmoro, utgiftene fleirdobla for TV-selskapa

sport

Ekstra Bladet har fått ut beløpa. Den danske avisa skriv, utan å vise til opne kjelder, at kvart VM-sluttspel kostar omtrent 30 millionar norske kroner for dei danske kringkastarane.

Det er berre for å få tilgang til lyd og bilete. Så kjem alle andre utgifter på toppen.

TV 2 og DR (Danmarks utgåve av NRK) har valt å dele på VM-sendingane dei fire neste meisterskapa. Dermed landar dei på om lag 60 millionar kvar i reine rettsutgifter.

Kjennarar av TV-marknadane i Skandinavia seier til NTB at det er sannsynleg at prisen for senderettar i Noreg, er omtrent som i Danmark.

– Vi kommenterer aldri kostnadar for sportsrettar. Å sikre rettane til både VM og EM i handball er uansett ei god investering for NENT Group. Vi kan byggje rettane med eit langsiktig perspektiv og på den måten styrke både våre lineære tv-kanalar i tillegg til strøymetenesta Viaplay, seier Line Vee Hanum til NTB.

Ho er kommunikasjonsdirektør i NENT Group.

Farvel

Selskapet drog i juni i land rettane for VM (til 2025) og EM (2026) før delar av desse så blei selt vidare i Norden.

TV 2 har i stor grad vore den store norske handballkanalen dei siste 20 åra, men var utan sjansar til å konkurrere med NENT denne gongen.

Reknestykket gjekk absolutt ikkje opp for TV 2 sjølv om begge landslaga i Noreg ofte drar sjåartalet godt over millionen i meisterskap.

Byks

Lenge var TV-rettar for handballmeisterskapa svært, svært billige. Dei siste åra er prisen skrudd kraftig opp.

Neste VM er for menn og går i Danmark og Tyskland i januar.

Om eit års tid spelar kvinnene om VM-tittelen. Det skjer i Japan. Tidsforskjellen kan føre til at kampar startar allereie ved 10-tida lokal tid for å gå i beste sendetid på kvelden i Europa.

