Skadetrøbbel for landslaget før dobbeltkamp

Mest alvorleg ser situasjonen ut til å vere for forsvarsbautaen Kristoffer Ajer. Celtic-proffen er ute i fire til seks veker og går venteleg glipp av dei to landskampane i oktober.

Keeper Rune Almenning Jarstein slit med ein lårskade, men den skal ikkje vere av det alvorlege slaget.

Meir usikkert er det for Birger Meling og Martin Ødegaard, som begge blei skadd i cupkampar onsdag.

– Tidlegast svar i kveld, skriv Rosenborg-fysioterapeut Haakon Schwabe torsdag i ein SMS til NTB om skaden til Meling.

Den faste venstrebacken på landslaget fekk problem baksida av låret allereie etter eitt minutt av cupkampen mot Vålerenga.

Nordtveit suspendert

For Martin Ødegaard sin del dreier det seg om ein handskade, skriv TV 2. Den er truleg såpass udramatisk at Ødegaard rekk landskampane mot Slovenia 13. oktober og Bulgaria tre dagar seinare.

– Det er ingenting farleg og blir bra. Tidshorisont veit vi meir om etter undersøkingar i dag. Vi er som alltid positive, opplyser fysioterapeut Thomas Ødegaard på landslaget til kanalen.

Først og fremst er det forsvarsrekka til Noreg som er skadeprega. Og forutan skadane på Ajer og Meling, er Håvard Nordtveit suspendert i kampen mot slovenarane.

– Det ser stygt ut, men vi har ikkje fått totaloversikta. Eg reknar med at vi får det om ein dag eller to, seier Per Joar Hansen, som er assistent for landslagssjef Lars Lagerbäck, til TV 2.

