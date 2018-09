Russland, Tsjekkia og Sverige vil ha ishockey-VM

sport

Forslaget vart lagt fram under Det internasjonale ishockeyforbundets kongress på Malta. Dei nemnde nasjonane ønsker at tildelinga av VM for 2023, 2024 og 2025 skal skje allereie i mai 2019, og at dei aktuelle meisterskapa fordelast mellom dei tre landa:

Russland arrangerer VM i 2023, Tsjekkia i 2024 og Sverige i 2025, ifølgje planen.

Det blir no opp til IIHF å vurdere forslaget.

Neste ishockey-VM blir arrangert i Slovakia i mai neste år. Deretter er Sveits arrangør i 2020, mens Latvia og Kviterussland deler 2021-meisterskapen før Finland er vertsnasjon i 2022.

