Ronaldo kan spele mot United

Dermed kan stjerneangriparen spele mot gamleklubben Manchester United når Juventus gjestar Old Trafford 23. oktober.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyser torsdag at Ronaldo er pålagt den obligatoriske karantenen på éin kamp, og at han dermed må stå over Juventus' neste gruppekamp i meisterligaen mot Young Boys.

Ronaldo gjekk gråtande av bana i Valencia etter at han vart utvist etter ein snau halvtimes spel. Det skjedde i europacupdebuten hans for Juventus.

Portugisaren fekk sjå det raude kortet etter ein merkeleg situasjon med Valencia-forsvarar Jeison Murillo. På TV-reprisen kunne det sjå ut til at Ronaldo først sparka til motspelaren og deretter lugga han.

Ronaldo spelte i si tid seks sesongar for United. Det var med Manchester-klubben han vann Champions League første gong. Og i oktober er det altså duka for gjensyn med gamleklubben.

Både Juventus (2–0) og United (3–0) vann på bortebane i første kamp i gruppespelet.

