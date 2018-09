Noreg slo Island i sjakk-olympiaden

sport

Aryan Tari slo Hedinn Stengrimsson med kvite brikker, mens Frode OIav Olsen Urkedal slo Johann Hjartarson med svart. Benjamin Arvoa Notkevich hadde kvitt då han vart for sterk for Hannes Stefansson, mens sistemann Johan Salomon vann over Gudmundur Kjartansson med svarte brikker.

Noreg vann sin første kamp i open klasse mot Zambia med 4-0, mens det vart uavgjort mot vertane Georgia tysdag. Onsdag vart det uavgjort mot Litauen.

Dei norske kvinnene tapte for Nederland med 1–3. Olga Dolzhikova vart den einaste av dei norske som vann sitt parti, Sheila Barth Sahl, Monika Machlik og Hanna B. Kyrkjebø tapte.

Noreg står med to sigrar og to tap så langt i olympiaden.

(©NPK)