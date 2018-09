Ingebrigtsen og Hoftun har stemna RBK

sport

RBKs organisasjonssjef Trond Alstad bekreftar til NTB at klubben fekk tilsendt stemninga onsdag formiddag.

«Ble mottatt nå kl. 11.15», skriv Alstad i ein SMS.

For to veker sidan vart det kjent at Ingebrigtsen og Hoftun kom til å saksøkje RBK. Dei fekk sparken som høvesvis hovudtrenar og assistenttrenar i klubben 19. juli.

– Stemning vart sendt Sør-Trøndelag tingrett i går. Meir vil eg ikkje seie om saka, seier advokat Andreas Messelt Ekker til Dagbladet.

Advokatane til dei tidlegare Rosenborg-trenarane, Stein Kimsås-Otterbech og Andreas Messelt Ekker, har skulda RBK for «usakleg oppseiing». Partane møttest i tida etter sparkinga, men utan å komme til semje.

– Saka handlar også om korleis RBK nyttar arbeidsavtalar som strir mot arbeidsmiljølova, og Rosenborgs handtering av prosessen mot Hoftun og Ingebrigtsen. Spørsmålet om stillingsvernet for norske fotballtrenarar står sentralt, og Trenerforeningen støttar trenarane og søksmåla, heitte det i ei fråsegn VG fekk frå advokatane tidlegare i månaden.

Saman med klubblegenda Erik Hoftun leidde Ingebrigtsen Rosenborg til tre strake seriemeisterskap og to NM-titlar.

