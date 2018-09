Amnesty: VM-arbeidarar i Qatar får ikkje lønn

sport

Minst 78 arbeidstakarar frå Nepal, India og Filippinane har jobba ulønt sidan februar 2016, skriv Amnesty, som meiner arbeidarane skulle hatt ei gjennomsnittslønn på 2.000 dollar i den same perioden.

Arbeidarane er tilsette i ingeniør- og byggjeselskapet Mercury Mena, som står bak fleire prosjekt omkring i Qatar. Amnesty hevdar mange av prosjekta er knytt til fotball-VM i 2022, noko Fifa nektar for.

– Vi har ingen grunn til å tru på at dei påståtte brota mot rettane til arbeidstakarane er relaterte til Fifa og VM i 2022. Vi likar dårleg at Amnesty har valt å vinkle si pressemelding på ein så misvisande måte, seier ein talsperson for Fifa til AFP.

Fleire av arbeidarane Amnesty har snakka med, fortel at dei har jobba med prosjekt knytt til fotball-VM. Enkelte av dei fortel at dei har selt eigedom eller tatt barna ut av skulen for å få livet til å gå rundt.

Qatar, som dei siste åra har fått massiv internasjonal kritikk for brot på rettane til arbeidstakarane i samband med VM, har lovd å endre ei lov som seier at ein arbeidstakar ikkje kan byte jobb eller forlate landet utan løyve frå arbeidsgivaren. Det er enno uklart når lovendringa vil skje. Av dei arbeidstakarane som har fått løyve til å forlate landet, er det dessutan mange som ikkje har pengar til å komme seg heim, ifølgje Amnesty, som ber styresmaktene rydde opp.

– Ved å sikre at arbeidstakarane får lønna dei har krav på, kan Qatar hjelpe arbeidarane med å få tilbake liva sine, seier Amnestys direktør for globale utfordringar Steve Cockburn i ei pressemelding.

Det er omkring to millionar utanlandske arbeidarar i Qatar. Svært mange av dei jobbar enten direkte eller indirekte med førebuingane til fotball-VM i 2022.

(©NPK)