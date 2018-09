Sjögren stemte ikkje på Hegerberg

sport

Sjögren gav sine stemmer til danske Pernille Harder (fem poeng), tyske Dzenifer Maroszan (tre poeng) og australske Sam Kerr (eitt poeng), melder TV 2.

Hegerberg takka nei til vidare landslagsspel etter EM i fjor.

Landslagskaptein Maren Mjelde hadde også stemmerett og gav Hegerberg eitt poeng i si rangering. Også Mjelde hadde Harder på førsteplass og Maroszan som nummer to. Stemmetala er presentert hos FIFA.com. Utmerkinga gjekk til den brasilianske profilen Marta, som no spelar for Orlando Pride i USA

I kåringa av den beste mannlege fotballspelaren valde Noregs landslagskaptein Stefan Johansen Lionel Messi på topp. Han hadde Cristiano Ronaldo på andreplass og vinnaren Luka Modric først på tredje.

Noregs landslagssjef Lars Lagerbäcks overlét til assistenttrenar Per Joar Hansen å stemme. Hansen gav Modric fem poeng, Ronaldo tre og Raphaël Varane eitt poeng.

Verken Messi eller Ronaldo var til stades i London under kåringa måndag kveld og har måtta tole ein del kritikk på grunn av det.

(©NPK)