Mot avklaring om norsk VM-søknad i alpint

sport

Hafjell/Kvitfjell og Narvik har for lengst fronta sine kandidaturar som VM-arrangørar. Ei arbeidsgruppe jobbar i desse dagar med å vurdere søknadane.

– Noko arbeid står att for arbeidsgruppa som vurderer søknadane frå dei to kandidatane. Skistyret har bestemt at gruppa presenterer sin rapport og anbefaling måndag 12. november, seier konstituert generalsekretær i Norges Skiforbund Ingvild Bretten Berg.

Ei veke deretter, måndag 19. november, tar forbundsstyret endeleg stilling til kven som blir Noregs kandidat. Alpinkomiteen i Norges Skiforbund vil gi si anbefaling til det same møtet.

Eit alpin-VM i Noreg vil først kunne finne stad i 2027. Det har samanheng med at Trondheim gjer eit nytt forsøk på å få ski-VM i 2025.

Trass i at eit mogleg alpin-VM på norsk jord ligg mange år fram i tid, vil skiforbundet allereie no utpeike sin kandidat.

Offentleggjeringa av rapporten frå arbeidsgruppa til styret og alpinkomiteen 12. november skjer ope.

– I samband med ei så viktig avgjerd og eit stort engasjement langt ut over skifamilien, er det heilt avgjerande at alle opplever dette ope og ryddig. Ved å gjere det på denne måten, får alle lik informasjon på same tid, seier skipresident Erik Røste.

(©NPK)