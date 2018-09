Ishockey: Sparta-spelar har avlagt positiv dopingprøve

sport

Bryhnisveen avla den positive prøven i samband med treningskampen mot Stjernen i Fredrikstad 21. august.

Kva for eit stoff som er funne i dopingprøven til Sparta-spelaren, er ikkje kjent.

Sparta-leiinga opplyser vidare i pressemeldinga at spelaren fredag var inne til rutinemessig samtale med Antidoping Norge, og at Bryhnisveen der har bedt om at også B-prøven blir analysert.

– Klubben ser svært alvorleg på denne saka og vel å suspendere Bryhnisveen sjølv om det førebels berre er A-prøven som er analysert og at det ikkje ligg føre nokon dom. Klubben tar sterk avstand frå bruk av alle form for doping og har nulltoleranse for dette, heiter det frå Sparta.

– Samtidig er klubben bevisst sitt arbeidsgivaransvar og vil handtere dette profesjonelt, understrekar eliteserieklubben.

Østfold-klubben har inntil vidare suspendert Bryhnisveen frå alle fellestreningar og kampar.

23-åringen kom til Sparta frå Stjernen før inneverande sesong. Tidlegare har han spelt for svenske Mörrums, Manglerud Star, Lørenskog og Vålerenga.

