Idrettsstyret kraftig ut mot WADA-vedtak

Helleland, som er visepresident i Verdens Antidopingbyrå (WADA), var ein av to styremedlemmer som torsdag stemte imot å ta det russiske antidopingbyrået inn i varmen igjen.

Norges idrettsforbund stilte seg også skeptisk til WADAs avgjerd, og etter å ha sett nærmare på avgjerdsgrunnlaget går idrettspresident Tom Tvedt og styret enda lenger.

– Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité støtter verken WADAs vedtak eller oppmjukinga av WADAs opphavlege vilkår for RUSADA som nasjonalt russisk antidopingbyrå, skriv Idrettsstyret i ei pressemelding fredag.

I styrevedtaket blir det omtala som «svært uheldig» at WADA har endra på dei opphavlege vilkåra som opphavleg var stilt for at Russland skulle takast inn i varmen igjen.

– Vi tar avstand frå at desse vilkåra er lempa på, og vi er bekymra for konsekvensane av vedtaket og kva signaleffekt avgjerda gir for antidopingarbeidet og den reine idretten, seier idrettspresident Tom Tvedt.

Støtter Helleland

Idrettsstyret gir no Helleland full støtte.

– Idrettsstyret stiller seg derfor bak WADAs visepresident Linda Hofstad Hellelands klare standpunkt i saka og avgjerda om å stemme mot sette inn på ny av RUSADA, heiter det vidare.

Norges idrettsforbund varslar at det vil sjå på moglegheita for å styrke antidopingarbeidet gjennom UNESCOs antidopingkonvensjon.

– Idrettsstyret vil invitere til eit møte med WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland, Kulturdepartementet og Antidoping Norge, for å diskutere korleis også det statlege antidopingarbeidet kan styrkes internasjonalt, for eksempel gjennom UNESCO-konvensjonen, seier idrettspresident Tvedt.

