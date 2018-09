Tottenham avviser ny stadionforseinking

sport

Det var det britiske fagbladet Construction News som nyleg melde at nye White Hart Lane blir endå meir forseinka enn det som så langt har vore kjent, skriv Sky Sports.

Ifølgje bladet vil ikkje arenaen stå ferdig får den første veka i januar neste år. Artikkelen refererer til ei anonym kjelde med god kjennskap til prosjektet. Vedkommande vil vidare ikkje bli overraska dersom storklubben «avskriv heile inneverande sesong» og spelar alle kampar på andre arenaer.

Desse påstandane går no Tottenham kraftig i rette med.

– Vi har alltid sagt at vi vil komme med oppdateringar rundt testkampar og den offisielle opninga så fort vi har tillit til at våre prosjektleiarar og entreprenørar kan levere etter det reviderte tidsskjemaet for arbeidet, seier ein talsmann til Sky Sports.

– Dette er framleis tilfelle, og spekulasjonar rundt ubekrefta datoar slik som dette er uansvarleg, legg vedkommande til.

Tottenham skulle etter planen opne den nye heimebana mot Liverpool 15. september, men problem med sikkerheitssystema fører til utfordringar for London-laget.

Klubben opplyste nyleg at arenaen neppe blir klar før i slutten oktober.

