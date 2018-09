sport

Det vart torsdag klart at XL-Bygg forlengjer samarbeidsavtalen med forbundet.

– Norges Skiskytterforbund gler seg stort over at XL-Bygg er med på laget som ein av samarbeidspartnarane våre. Vi ser på XL-Bygg som ein langvarig partnar, og vi håpar å kunne bidra til at XL-Bygg fortset å vekse i den norske marknaden, seier Stig Flatebø, konstituert generalsekretær i Norges Skiskytterforbund.

Byggjevarekjeda går no inn som ein av hovudsponsorane i norsk skiskyting.

