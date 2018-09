Petter Solberg køyrer i rally-VM for første gong på seks år

sport

Rallyverdsmeisteren frå 2003 har dei siste åra køyrd rallycross, men har denne sesongen hatt ein del trøbbel.

– Derfor gler eg meg veldig til å køyre rally igjen. Det kiler i høgrefoten. Eg gler meg som ein unge, seier Solberg til VG.

Mellom 25. og 28. oktober gjer han ei gjesteframferd på den spanske asfalten i Rally Catalonia. Der stiller Solberg i R5-klassen, der dei neste raskaste bilane inngår. Storebror Henning gjorde det same i VM-comebacket under Rally Tyrkia sist helg. Då var han best i sin klasse og blei nummer seks totalt.

Petter Solbergs siste VM-runde i rally var nettopp i Spania i 2012. I comebacket får han med seg Veronica Engan som kartlesar. Ho har til dagleg den same jobben for Solbergs son Oliver (16).

– Det er moro å ha med seg norsk kartlesar. Og så får ho meir erfaring å ta med seg når ho skal køyre med Oliver, seier Solberg.

(©NPK)