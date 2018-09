Nord- og Sør-Korea går saman om OL-søknad

sport

Det kom fram i ei felles erklæring frå den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in og Nord-Koreas leiar Kim Jong-un onsdag morgon.

Skulle planane bli ein realitet, vil det vere første gong at eitt og same OL blir halde i to land. I erklæringa kom det ikkje fram detaljar rundt den varsla søknaden, verken om kva for byar som er aktuelle eller kor langt ein er kommen i planleggingsarbeidet.

God tid

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) pleier tradisjonelt å tildele OL sju år før leikane blir avvikla. Det vil gi dei to koreanske landa tid fram til 2025 med å sette saman ein fullverdig søknad.

Sør-Korea har tidlegare arrangert sommar-OL éin gong. Hovudstaden Seoul var vertsby i 1988. I februar vart vinter-OL halde i Pyeongchang.

Dei koreanske planane om 2032-OL vil få konkurranse frå Tyskland, som allereie har annonsert ønsket om å arrangere sommarleikane i fleire byar i delstaten Nordrhein-Westfalen. Indias OL-komité har også vist interesse for OL om 14 år.

Meir samarbeid

I pressemeldinga sendt frå Seoul onsdag blir det også sagt at Moon og Kim har bestemt seg for å samarbeide om store sportsarrangement, som blant anna sommar-OL i 2020, som går i Japan.

Nord-Korea deltok i år under vinter-OL i sørkoreanske Pyeongchang. Der stilte dei to koreanske landa eit felles kvinnelag i ishockeyturneringa.

