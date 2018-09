NRK kan miste hoppveke-renn

sport

Inntil vidare er det uvisst kven som skal sende verdscuprenna i hopp, alpint og langrenn frå Austerrike den kommande vinteren, skriv Aftenposten.

Det er skiforbundet i Austerrike som sel rettane til renna, og ingenting er avgjort.

– Dette har vore ein lang prosess, der Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) no er kommen i ein posisjon der dei truleg får kjøpe denne retten, og da er vi inne, seier rettssjef Runar Østmo i NRK til Aftenposten.

Både TV 2 og NRK er medlem av EBU. Dermed kan det no bli forhandlingar mellom dei to TV-kanalane om kven som skal sende renna i Austerrike. TV 2 sikra seg for nokre år tilbake tilsvarande rettar for alle renn som blir arrangerte i Sveits.

– Så fort EBU-avtalen er på plass, må vi sette oss ned med TV 2 for å finne ut korleis dette blir, seier Østmo.

I TV 2 ser ein på dei aktuelle rettane som svært attraktive.

– Vi er alltid interesserte i rettar i denne marknaden, seier kanalsjef Trygve Rønningen.

