LSK-profil mistar truleg Tromsø-kampen

sport

Knudtzon fekk ein ankelskade etter at han trakka stygt over i botnkampen mot Start sist søndag. Onsdag melder VG at LSK-veteranen truleg mistar oppgjeret mot Tromsø.

Det skal vere for tidleg å slå fast når Knudtzon kan vere tilbake på fotballbanen igjen.

Lillestrøm fall under nedrykksstreken som følgje av 0-3-smellen mot Start. Klubben, som har vore lengst samanhengande i Eliteserien av alle lag, har berre Sandefjord bak seg på tabellen når åtte serierundar står att.

Erling Knudtzon forlèt LSK til fordel for Molde etter denne sesongen.

(©NPK)