Widvey er ny styreleiar i Antidoping Norge

sport

– Eg brenn for å verne om ein rein og rettferdig idrettskonkurranse, og gjennom vervet i WADA har eg god kjennskap til eit internasjonalt antidopingarbeid som står overfor store utfordringar framover. Dette er noko eg ser fram til å vere med på å påverke, seier Widvey i ei pressemelding.

Den siste tida har Vebjørn Rodal fungert som leiar etter at Valgerd Svarstad Haugland tidlegare i år avslutta dei to periodane sine i Antidoping Norge. Dei sju siste åra sat ho som leiar av styret.

Widvey er tidlegare kulturminister og har også ein periode bak seg som styremedlem i WADA. Ho meiner det er viktig at Noreg bidrar sterkt med den kunnskapen og erfaringa landet har på området.

– Samtidig må vi sørgje for at vi har eit solid antidopingarbeid her heime, der det førebyggjande antidopingarbeidet er gjennomgripande på alle nivå i norsk idrett. Her opplever eg at det er mykje godt arbeid som går føre seg, seier Widvey.

(©NPK)