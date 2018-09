Maradona strålte etter siger i debuten

sport

– Vi spelte ein god kamp, sa Maradona til pressa etter at han hadde leidde sin nye klubb til siger mot Cafetaleros.

Då hadde han blant anna sett Vinicio Angulo score hat trick, med Maradonas gamle nummer (10) på ryggen.

På pressekonferansen slo Maradona tilbake mot dei som meinte han ikkje passa som trenar for den mexicanske 2.-divisjonsklubben.

– Mange sa Maradona var ubrukeleg. Det var mange dumme menneske som snakka på TV for å fylle opp tida. Eg håpar dei tar turen hit for å sjå kva vi driv med. Så kan dei sjå at eg veit kva eg driv med, sa Maradona.

Før kampen låg Dorados på 13.-plass i den mexicanske andredivisjon. Cafetaleros låg to plassar bak. Med tre poeng rykte Dorados opp til 10.-plass.

Maradona seier dette berre var byrjinga på noko større.

– Dette var berre éin kamp, det kjem mange finalar. Vi må ikkje tru vi har oppnådd noko med denne sigeren, men det var starten på ein vakker draum, sa den argentinske legenda.

(©NPK)