Astana bekreftar karriereslutt for Korsæth

Det var TV 2 som måndag melde om den overraskande avgjerda, og tysdag bekreftar Astana i ei pressemelding at kontrakten til Korsæth blir avslutta, melder procycling.no.

Den 24 år gamle Lillehammer-guten har slite med skadar og sjukdom, og skal no ha bestemt seg for å rette fokuset mot studia.

Korsæth måtte bryte Tour of Yorkshire tidlegare denne sesongen som følgje av sjukdom. I etterkant har ein slite med å finne ut av kva som forårsaka dei «virusliknande symptoma».

Korsæth skaffa seg for alvor eit namn i internasjonal sykkelsport då han gjorde ein formidabel jobb for Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen under VM-fellesstarten i Qatar i 2016. Den innsatsen gav han proffkontrakt med Astana.

No er altså karrieren over.

Edvald Boasson Hagen sa måndag til NTB at han er lei seg over at Korsæth ikkje ser nokon moglegheit for å fortsette som syklist.

– Det er veldig synd at han gir seg. Det er ei stund sidan eg snakka med han, men veit at han har slite med skadar. Han har tydelegvis tenkt godt gjennom denne avgjerda, sa Boasson Hagen.

