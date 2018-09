Antidopingleiarar til angrep på WADA-tilråding

sport

Tysdag kom leiarane av antidopingbyråa i Australia, Canada, Finland, Irland, Japan, Nederland, New Zealand, Noreg, Polen, Storbritannia, Tyskland, USA og Austerrike med ei felles fråsegn i saka.

Det er WADAs uavhengige komité for regel-etterleving (Compliance Review Committee) som no tilrår at russarane får komme inn i varmen igjen. Tilrådinga kan bli vedteken i styremøtet på Seychellane 20. september.

Det forstår leiaren i Antidoping Norge, Anders Solheim, og kollegaene hans lite av.

– Vi kan ikkje forstå eller akseptere at dei to attverande krava, russisk aksept av funna i McLaren-rapporten og tilgang til Moskva-laboratoriet, framleis er uoppfylte, men at det leiande compliance-organet i WADA likevel tilrår ei gjeninnsetting av eit land som gjennomførte det verste dopingsystemet vi har sett i internasjonal idrett, heiter det mellom anna i fråsegna.

– Uakseptabelt

Antidopingleiarane meiner det vil endre oppfatninga av kva det vil seie å følgje reglane om Russland blir tatt inn i WADA igjen. Det kan vere svært skadeleg for omdømmet til idretten, seier dei vidare.

– Dette er uakseptabelt og vil ikkje å bidra til å rette opp igjen tilliten til den internasjonale idretten i ei tid der utøvarar og fans treng det som mest, står det vidare i fråsegna.

Antidopingtoppane ber om at WADA utset avgjerda om ei potensiell gjeninnsetting av RUSADA «inntil Russland kan bevise at dei har oppfylt krava i WADAs vegkart».

Vidare ber dei om at WADA utset Russland-avgjerda til all informasjon frå antidopinglaboratoriet i Moskva har komme fram.

Utøvarkritikk

WADA-styret, der Linda Hofstad Helleland er visepresident, skal diskutere Russland-saka i møtet sitt torsdag denne veka.

Komité-tilrådinga får kritikk frå fleire hald, og tysdag gjekk òg sju medlemmer av WADAs eigen utøvarkomité ut med ei fråsegn i saka.

– Det bør ikkje vere mogleg å stå bak den største dopingskandalen i det 21. hundreåret og deretter bli teken i nåde utan å oppfylle alle krava som vart stilte, står det mellom anna.

CRC-komiteen meiner det russiske idrettsdepartementet i eit brev har erkjent problema russarane har slite med (systematisk doping), noko som var eitt av to uoppfylte krav til gjeninnsetting.

Det siste kravet meiner komiteen Russland har oppfylt godt nok ved å love WADA tilgang til data og prøver i Moskva-laboratoriet gjennom ein uavhengig ekspert.

