Amedia sikra seg handballrettane

Avtalen mellom Amedia, Norges Håndballforbund og Norsk Topphåndball vart offentleggjort tysdag.

Generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund seier i ei pressemelding at avtalen med mediekonsernet er viktig for norsk handball.

– Dette er ein stor dag. Med Amedia på laget vil vi auke både merksemda og engasjementet gjennom brei distribusjon i lokalavisene. Samtidig vil Nettavisen bidra til riksdekkjande merksemd. Amedia er ein perfekt partnar, og vil i endå større grad auke interessa for norsk handball med eit lokalt preg, seier Langerud.

Amedias aviser og mediehus skal overføre minst 260 kampar frå øvste nivå, og dessutan produsere og sende ei rekkje kampar frå 1. og 2. divisjon handball.

Amedias konsernsjef Are Stokstad er glad for avtalen.

– Avtalen betyr at våre medium no blir sentrale møteplassar for handballinteresserte nordmenn og at handballklubbane får auka merksemd og spreiing, seier han.

Avtalen med Norges Håndballforbund varer i fire år.

