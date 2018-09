Verdsmeister Mayer knuste verdsrekorden i tikamp

sport

Franskmannen noterte seg for personleg bestenotering med 71,90 meter i spyd, slik at han berre måtte springe betre enn 4.49 minutt på 1500 meter for å ta rekorden.

26-åringen cruisa inn til 4.36 og vart den tredje tikjemparen i historia til å passere 9000 poeng. Mayer sluttar seg til den dobbelte OL-meisteren Ashton Eaton og det tsjekkiske ikonet Roman Sebrle.

– Eg sa at Berlin var ei velsigning i forkleding, og eg trur no at eg kan seie det sikkert, sa Mayer, som ikkje klarte å kjempe om EM-gull i førre månad etter å enda utan teljande resultat i lengdekonkurransen.

– Å ta verdsrekorden i Talence, det er den vakraste draumen eg har oppnådd. Eg håpar ikkje det er den siste verdsrekorden eg tar, sjølv om det kjem til å bli hardt å slå den, la han til.

Mayer la EM-skuffelsen bak seg då han innleidd tikampen med 7.80 meter i lengde og 10,55 sekund på 100 meter. Begge delar var bestenoteringar for Mayer.

Søndag la han til 13,75 på 110 meter hekk, før han slo til med 50.54 meter i diskos og ei overtydande stavøving.

Mayer vart hylla av mannen han tok verdsrekorden frå, Ashton Eaton, som la opp i fjor.

– Fantastisk oppvisning! Eg er kjempeglad på Mayers vegne og framtida til tikamp, tvitra Eaton.

Stemnet i Talence var det siste offisielle på IAAFs terminliste.

(©NPK)