Sapporo droppar OL-søknad etter jordskjelv

Måndag opplyste Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), som skal ha vore i møte med den japanske søkarkomiteen, at Sapporo i staden vil arbeide for å få OL i 2030.

Rundt 40 personar omkom då eit jordskjelv ramma den japanske øya Hokkaido, der Sapporo ligg, tidlegare denne månaden.

IOC uttrykkjer forståing for at katastrofen har ført til at planane om ein OL-søknad må utsetjast.

Dermed står det igjen fire kandidatar i prosessen rundt OL i 2026: Stockholm, Calgary, Erzurum i Tyrkia og dei italienske byane Milano, Torino og Cortina d'Ampezzo, som samarbeider om ein felles søknad.

