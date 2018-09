Trondheim får eiga kombinerthelg

sport

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte fredag at verdscuprennet i kombinert blir flytta frå 12.–13. mars til helga 26.–27. januar.

Opphavleg var det Japan og Sapporo som skulle arrangere renn helga 26.–27. januar, men arrangørane i Japan måtte i sommar kaste inn handkleet.

– Det er viktig for oss å fylle kvar helg om vinteren med Tv-sende renn. Derfor er vi utruleg glad for at vi i samarbeid med Norges Skiforbund, arrangørane i Trondheim og NRK klarte å få til dette. No ligg alt til rette for ei skikkeleg kombinerthelg i Trondheim der det ikkje blir arrangert andre renn parallelt. Det blir spennande å sjå om vi får skikkeleg kombinertstemning i Granåsen både laurdag og søndag, seier renndirektøren for kombinert i Det internasjonale skiforbundet, Lasse Ottesen.

Leiaren i organisasjonskomiteen, Erik Andresen, seier at dette blir eit fint høve til å sjå fleire lokale heltar i verdsklasse kjempe om pallplasseringar rett før ski-VM i Seefeld.

– Det kjem til å bli to actionfylte dagar med stor stemning i Granåsen, seier Erik Andresen.

