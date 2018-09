NFF tar grep etter billettkritikken

sport

Kampbillettane under nasjonsligakampene mot Slovenia og Bulgaria i oktober vil koste 200 kroner, ikkje 500 som dei dyraste billettane kosta mot Kypros 6. september.

– Dei to kampane blir heilt avgjerande for om vi kan kjempe om ein EM-plass gjennom Nations League. Vi ønsker fullt trykk på tribunen, og når tilbakemeldinga frå publikum var at vi prisa oss for høgt sist, så ønsker vi no å gå langt i motsett retning. Vi køyrer det vi kallar ein kampanjepris til desse to kampane, og håpar det kan vere eit viktig bidrag til at folk i får lyst til å komme på kamp, seier fungerande generalsekretær Kai-Erik Arstad i NFF.

Dei som allereie har kjøpt billett, har fått tilsendt informasjon frå Norges Fotballforbund, der dei kan velje mellom å få ein drakt på kjøpet eller å få pengane refundert.

Billettane på kortsida er sett ned frå 300 til 200 kroner, mens barn slepp inn for 100 kroner på heile tribunen.

Berre 5172 tilskodarar såg Noreg slå Kypros 2–0. Det var det lågaste tilskodartalet i ein teljande landskamp på over 30 år.

(©NPK)