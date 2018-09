Bystrøm etappetoar i Vuelta a España

sport

Alle venta at det jagande feltet skulle hente inn dei to utbrytarane, og at spurtkanonane skulle gjere opp om sigeren på den 186,1 kilometer lange etappen frå Ejea dei lós Caballeros til Lleida, men slik gjekk det ikkje.

Bystrøm tok harde føringar då tetduoen så vidt heldt forfølgarane bak seg og spurta om etappesigeren. Den norske UAE-ryttaren greidde ikkje å stå imot då belgiaren Wallays frå Lotto Soudal kom på dei siste meterane, men han tok ein knallsterk andreplass.

Wallays, Bystrøm og Jetse Bol gjekk i brot allereie etter tre kilometer av etappen, og mot alle odds heldt dei to førstnemnde unna heilt til mål.

