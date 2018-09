sport

Skarstein tok umiddelbart teten i sitt forsøksheat og auka avstanden til konkurrentane heile vegen til mål.

Etter 2000 meter rodde Skarstein over mållinja på tida 10.26,38. Det var 1,14 minutt før nummer to. Skarsteins tid var også over halvminuttet raskare enn israelske Moran Samuel som vann det første forsøksheatet.

Dermed er Skarstein og Samuel klare for A-finale, mens dei andre seks frå forsøksheata må ut i oppsamlingsheat fredag.

Finalen går søndag.

