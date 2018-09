Undersøkjer om russisk VM-spelar har brukt doping

sport

– Vi har opna undersøkingar i samarbeid med russiske antidopingmyndigheiter og er i kontakt med Verdsantidopingbyrået (WADA), opplyser spanjolane.

Tsjerysjev (27), som spelar for den spanske klubben Valencia og det russiske landslaget, nektar for å ha brukt stoffa.

– Eg har ikkje brote nokon av reglane. Eg er rein, sa Tsjerysjev til pressa måndag etter at det russisk laget knuste Tsjekkia 5–1.

– Eg trur dette løyser seg snart, sa Tsjerysjev i ein kommentar til russiske R-Sport.

– Det er ubehageleg når slikt blir skrive om meg, men eg er ikkje bekymra. Det er mi plikt å spele for både landslaget og klubb og få resultat på bana.

I fjor sa far til midtbanespelaren at Tsjerysjev kan ha blitt fått i seg hormon i Valencia. 27-åringen sa då at faren må ha misforstått.

