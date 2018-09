«Kupper'n» fekk Kongens Fortjenstmedalje

sport

Med styrken sin på dei lengste distansane vann han to OL-gull i tillegg til to sølv og ein bronse i vintervekene i 1956, 1960 og 1964, og han hevda seg også i allroundmeisterskapa med to VM-gull og to EM-gull som høgdepunkt.

Han slo gjennom som 21-åring i 1955 og vann det året den første NM-tittelen sin og den første kongepokalen. Med eitt unntak vann han alle dei norske allroundmeisterskapa fram til 1963. Det var han som stod bak den udødelege sigersresepten "to indre og vekk me'n".

Det første OL-gullet sitt vann han på 10.000 meter i Squaw Valley i 1960 med verdsrekordtida 15.46,6, ei forbetring av rekorden til Hjalmar "Hjallis" Andersen på heile 46 sekund. Fire år seinare blei «Kupper'n» olympisk meister også på 5000 meter i Innsbruck.

Mannen bak utsegna «sølv er nederlag» fekk OL-sølv på 10.000 meter i 1956 og på 5000 meter i 1960, i tillegg til bronse på 10.000 meter i 1964. I åra 1957 og 1964 blei han verdsmeister i allround.

Knut Johannesen har hausta godt med æresprisar også. Han fekk Morgenbladets gullmedalje i 1957, Oscarstatuetten i 1959, Fearnleys olympiske ærespris og sportsjournalistens statuett i 1960.

I 1964 blei Johannesen ein klar vinnar i ei avstemming for å kåra den største idrettsutøvaren nokosinne, og han fekk saman med «Hjallis» Årets heiderspris under Idrettsgallaen i 2013. Det står ein statue av han utanfor Bislett stadion.

