Slokvik blir Tjørhoms arvtakar i friidrettsforbundet

Slokvik byter ut skiskyting med friidrett. Slokvik er president i Norges Skiskytterforbund. Han har også bakgrunn som trenar, og har trent Ole Einar Bjørndalen som hovudtrenar for skiskyttargutane.

– Det blir først og fremst spennande for begge partar. Eg er betre førebudd enn då eg tok over skiskyttarlandslaget. Dei hadde eg ikkje sett live ein gong, sa Slokvik.

– Eg kjenner friidretten betre. Det blir ei spennande utfordring. Det var det som trigga meg, det å jobbe tettare på trenarar og utøvarar. Det har blitt jobba veldig bra, og måten Håvard har jobba på harmonerer bra med måten eg er skulert til å jobbe med trenarar og utøvararar på, fortsette han.

Rett til Tokyo

Slokvik reiser rett til Tokyo i friidrettsforbundets teneste etter pressekonferansen.

– Eg trur at Erlend kjem til å gjere ein bra jobb. Han vil vidareføre arbeidet Håvard har gjort, og han har unik bakgrunn og toppidrettskompetanse som er relevant for oppgåvene i denne jobben her, sa generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund.

Tjørhom ferdig

Tidlegare måndag varsla friidrettsforbundet at Håvard Tjørhom ville gi seg som toppidrettssjef. Tjørhom gir seg etter to år i stillinga.

– Det har vore eit utruleg tungt val å ta. Og det er svært vanskeleg å forlate norsk friidrett i den posisjonen dei er i no, sa Tjørhom i ei pressemelding.

– Men det har blitt tydeleg for meg at logistikken med å bu med familien på Sola og jobbe i Oslo ikkje er optimal.

Tjørhom har tidlegare jobba som landslagstrenar og verdscupsjef for alpinistane. Han gav seg i alpinmiljøet eit år før han vart ein del av friidretten. Han vart kåra til årets trenar i norsk idrett i 2014.

Friidrettsforbundet opplyste om at dei har hatt eit ønske om å ha Tjørhom med vidare dei neste sesongane, men måtte likevel ut på toppidrettssjef-jakt. Måndag vart resultatet av jakta presentert.

