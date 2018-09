Olympiatoppen med prosjekt for funksjonshemma, Bjørgen og Johaug i styret

sport

Målet til stiftinga er å skapa ei rørsle for 605.000 funksjonshemma i Noreg. Initiativet er delt i tre delar. For det første skal Olympiatoppen løfta toppidretten for funksjonshemma, for det andre skal det leggjast betre til rette for breiddeidrett og til slutt skal samarbeidet føra til betring av moglegheiter og rettar for funksjonshemma i samfunnet.

Tidlegare smørjesjef Knut Nystad blir dagleg leiar i stiftinga. Konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen, blir styreleiar. Ideen oppstod i samtalar mellom Eriksen og Kjell Inge Røkke.

Marit Bjørgen og Therese Johaug sit også i styret, saman med mellom andre Aksel Lund Svindal og prinsesse Märtha Louise.

– Eg er stolt og audmjuk over å kunna vera ein del av «VI», seier Bjørgen.

– Som pensjonert toppidrettsutøvar veit eg kva som blir kravd for å nå toppen. Men det som imponerer meg er dei funksjonshemma som arbeider minst like mykje som funksjonsfriske med heilt andre vilkår for å nå draumane sine, heldt skidronninga fram.

Birgit Skarstein, Martin Johnsrud Sundby, Ole Einar Bjørndalen og Ole Gunnar Solskjær er blant ambassadørane frå etableringa av «VI».

Stiftinga blir finansiert av Aker og TRG. Den førstnemnde sikra grunnkapital på 25 millionar kroner, mens Aker og ni Aker-eigde selskap vil gå inn med totalt 100 millionar kroner.

(©NPK)