Landslaget ønskjer billettstunt, men fotballpresidenten gjev ingen lovnader

sport

– Spelarane og vi som er tett på laget har signalisert kva vi meiner. Vi ønskjer å spela for fulle tribunar, så får dei som er ansvarlege for billettprisar finna løysinga dei meiner er best, seier Nils Johan Semb til NTB.

– Det er eit skjeringspunkt mellom økonomi og å lokka fleire tilskodarar, men i tankane mine trumfar det å fylla tribunane det meste.

Etter at publikumstalet mot Kypros var det lågaste i ein teljande heimelandskamp på over 30 år, signaliserte fotballforbundet at ein vil sjå på prisane før dei to oktoberkampane på Ullevaal og var inne på om eit stunt som kan lokka publikum tilbake. Tapet i Bulgaria sette neppe fart i billettsalet, sjølv om prestasjonen lenge var god.

– Eg håper at publikum som såg på TV heime opplevde positiviteten i ein kamp vi kontrollerte stort sett frå start til slutt. Eg håpar at den og heimesigeren mot Kypros er god reklame, men så må vi også jobba steinhardt for at det skal koma endå fleire tilskodarar, seier fotballpresident Svendsen til NTB på flyplassen i Sofia.

Han vil ikkje signalisera kva veg det går i vurderinga av billettprisane.

– Det er administrasjonen som køyrer den prosessen før han blir lagt fram for styret, seier Svendsen, som ikkje vil flagga si eiga meining i saka.

– Nei, det ventar eg med til vi skal diskutera det i styret.

Stressa

Lars Lagerbäck reiste heim til Sverige og var ikkje med resten av NFF-delegasjonen på flyet heim måndag. Den nære støttespelaren til landslagssjef Nils Johan Semb deler håpet til presidenten om at folk greier å sjå bak resultatet, sjølv om avslutninga av kampen ikkje var så bra.

– Vi kontrollerte kampen fram til dei scora. Evalueringa vil vera bra fram til då, men den siste halvtimen var skuffande. Då blei vi stressa og spelet for opplagt. Det var urytmisk, med mange frispark, og vi klarte ikkje å skapa noko heller, seier Semb til NTB.

– Spelarane blei frustrerte, sjølv om Lars hadde nemnt i pausen at dei måtte «halde kylan» og ikkje la seg vippa av pinnen. Vi burde avgjort kampen i den gode timen vår. Hadde vi scora først, trur eg ikkje Bulgaria hadde kvalitet til å kunna slå tilbake.

Særleg har landslaget vist defensiv styrke i dei to kampane siste veke.

Gjerrig

– Bulgaria kom ingen veg mot den defensive strukturen. Vi slapp til tre sjansar på to kampar. Hadde vi visst på førehand at Bulgaria berre skulle få éi avslutning på mål, ville eg vore veldig nøgd, men nokre gonger er det slik at «tighte» kampar blir avgjort av tilfelle, særleg når ein ikkje har kvaliteten til å utnytta sjansane sine, seier Semb.

Sjølv om reaksjonane i sosiale medium har vore prega av frustrasjon og vonbrot, håpar Semb at folk vil la seg lokka tilbake til Ullevaal.

– Det kjem litt an på korleis folk tenkjer. Vinn vi dei to kampane mot Slovenia og Bulgaria i Oslo så toppar vi nasjonsligatabellen. Tenkjer folk slik så bør dei koma. Eg forstår frustrasjonen mange føler, men vi skal prøva å bli endå betre, og eg trur vi skal vera med heilt inn, seier han.

(©NPK)